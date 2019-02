Enti locali, Consulta boccia l'uso del debito per finanziare la spesa

Per la Corte costituzionale è incostituzionale la disposizione che consente agli enti locali in stato di predissesto di ricorrere all'indebitamento per gestire in disavanzo la spesa corrente per un trentennio. La Consulta si è espressa con la sentenza n. 18 depositata il 14 febbraio (relatore Aldo Carosi) nella quale si sottolinea che la disposizione incriminata scarica sulle generazioni future gli oneri conseguenti ai prestiti e viola il principio di rappresentanza democratica.

NECESSARIO UN PIANO DI RIENTRO DAL DEBITO

La procedura di prevenzione dal dissesto degli enti locali è costituzionalmente legittima, ha affermato la Consulta, solo se supportata da un piano di rientro strutturale di breve periodo. Il legislatore statale, sulla base dei principi del federalismo solidale, può destinare nuove risorse per risanare gli enti che amministrano le comunità più povere, ma non può consentire agli enti, che presentano bilanci strutturalmente deficitari, di sopravvivere per decenni attraverso la leva dell'indebitamento. Quest'ultimo, ha rilevato la Corte, deve essere riservato, in conformità all'articolo 119 della Costituzione, alle sole spese di investimento (cosiddetta "regola aurea").