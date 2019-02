Quelle strane ambiguità sugli Npl nei bilanci delle banche

Tutto questo minimalismo non basta più. Tutto questo non offre le giuste garanzie al mercato che continua a bocciare in Borsa il sistema bancario. Perché? Perché gli analisti sanno leggere i bilanci e si preoccupano della voce 'crediti in sofferenza', cioè di quei prestiti che non verrano restituiti integralmente e soprattutto saranno rimborsati in tempi lunghi.

E la Bce non può più far finta di non vedere. Ad esempio in Mps, secondo quanto riportato da Il Fatto, da lunedì 28 gennaio scorso sono scattati controlli della Vigilanza di Francoforte mirati a verificare, tra l’altro, la veridicità della posta di bilancio degli accantonamenti per le perdite su sofferenze (Npl) derivanti da crediti incagliati (Utp) con anzianità superiore ai sette anni.