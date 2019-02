Indici di Borsa e spread del 15 febbraio 2019

Attesa per l'apertura della Borsa di Milano venerdì 15 febbraio 2019. Giovedì 14 la seduta a Piazza Affari è terminata in territorio negativo (Ftse Mib -0,78% a 19.834 punti), con lo spread in rialzo a 270 punti e il rendimento del decennale italiano quasi al 2,8%. Occhi puntati su Tim, con Cdp pronta a incrementare la sua quota attualmente di poco inferiore al 5%. Il cda di Cassa depositi e prestiti, infatti, ha autorizzato l'acquisto di nuove azioni della compagnia. Attenzione anche a Salini Impregilo e Astaldi, dopo che il gruppo delle costruzioni ha presentato un'offerta per il general contractor romano con un aumento di capitale di 225 milioni di euro. Il 14 febbraio Salini ha chiuso in rialzo del 10,46%, Astaldi del 15%. Deboli le Borse europee: Parigi ha ceduto lo 0,23%, Francoforte lo 0,69%. Piatta Londra a +0,08%. Per quanto riguarda l'Eurozona, tuttavia, il Pil nella seconda stima del quarto trimestre 2018 è stato confermato in salita dello 0,2% su base trimestrale e dell'1,2% su base annuale, cifre in linea con il consenso degli economisti. A Wall Street, invece, è precipitato il titolo di Coca-Cola, che ha previsto un 2019 tutto in salita ed è arrivata a perdere il 7,9%, segnando il calo maggiore dal 2008 a questa parte. Giù anche Amazon dopo la rinuncia all'apertura di una seconda sede a New York, che non sarà costruita a causa dell'opposizione politica. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, inoltre, ha fatto sapere che le vendite al dettaglio sono diminuite dell'1,2% su base mensile a dicembre 2018. Si tratta del calo maggiore negli ultimi nove anni e il dato è decisamente peggiore di quanto atteso dagli economisti, che avevano previsto un aumento dello 0,2%.