L'utile di Eni in crescita nel 2018, record di produzione

Eni chiude il 2018 con un utile netto pari a 4.226 milioni di euro, in rialzo del 25% rispetto al 2017, e un utile netto adjusted di 4.592 milioni di euro (+93%). Il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,83 euro per azione, contro gli 0,80 del 2017, di cui 0,42 già pagati come acconto. Il quarto trimestre 2018 si chiude con un utile netto in calo del 76% a 499 milioni e un utile netto adjusted in crescita del 55% a 1.459 milioni di euro.

IL GRUPPO TRAINATO DALL'AUMENTO DEL PREZZO DEL PETROLIO

Guardando ai risultati adjusted, vale a dire quelli senza operazioni di natura straordinaria che sono l'indicatore principale per le compagnie petrolifere, nel 2018 l'utile operativo consolidato è stato pari a 11,2 miliardi di euro (+94%) per la quasi totalità realizzato da esplorazione e produzione (10,8 miliardi, più che raddoppiati): il gruppo ha tratto beneficio dall'incremento del prezzo del petrolio (+31% il Brent nella quotazione in dollari), ma anche «dall'aumento della produzione di idrocarburi con maggiore incidenza dei barili a più elevato profitto unitario». In crescita nell'anno anche il settore gas & power, mentre arretrano raffinazione e chimica «a causa dello scenario particolarmente sfavorevole caratterizzato dal repentino aumento del costo della carica petrolifera non recuperato nei prezzi di vendita». Gli investimenti netti nel 2018 sono stati pari a 7,94 miliardi di euro e l'indebitamento è sceso di 2,63 miliardi a 8,29 miliardi.

RECORD DI PRODUZIONE IDROCARBURI

Nel 2018 l'Eni ha registrato il record della produzione di idrocarburi con 1,85 milioni di barili al giorno, in crescita del 2,5% rispetto al 2017 a prezzi costanti. L'a.d. Claudio Descalzi sottolinea che si tratta della «produzione giornaliera più alta di sempre». Nel quarto trimestre, tuttavia, la produzione risulta in calo dell'1% a 1,87 milioni di barili al giorno.