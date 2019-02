Calano le immatricolazioni a gennaio e Fca crolla

Rimangono molto negativi i dati delle immatricolazioni di auto in Europa e il gruppo Fca in particolare continua a perdere quota rispetto ai concorrenti a gennaio del 2019, confermando il momento di difficoltà a causa della mancanza di nuovi modelli. Nel primo mese dell'anno nell'Europa dei 28 più Paesi Efta (Svizzera, Islanda e Norvegia) sono state immatricolate 1.226.446 auto, il 4,6% in meno dello stesso mese del 2018. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Il gruppo Fca ha immatricolato a gennaio nell'Europa dei 28 più Paesi Efta 72.584 auto, il 14,9% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. La quota scende dal 6,6% al 5,9%. Unico brand a presentare un segno positivo è Lancia Chrysler con 6.612 immatricolazioni, pari a una crescita del 54,9%.

PROMOTOR: CONSUMATORI DISORIENTATI DALL'OFFERTA

«Dopo cinque anni di crescita ininterrotta e dopo aver raggiunto nel 2018 un volume di vendite di 15.624.486 auto con un gap negativo rispetto al massimo del 2007 ridotto al 2,37%, il mercato della Ue+Efta sta invertendo la tendenza. Pesano il peggioramento del quadro economico, la demonizzazione del diesel e il disorientamento del pubblico di fronte alle non ancora ben definite prospettive dell'offerta di automobili», commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor. «Dei 31 mercati nazionali della Ue+Efta ben 23 fanno registrare cali delle immatricolazioni in gennaio», spiega Promotor. Il segno è negativo in tutti i cinque maggiori mercati (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) che assorbono il 68,5% delle immatricolazioni. In Germania il calo è dell'1,4% dovuto a una diminuzione degli acquisti dei privati (-7%), mentre in aumento, sia pure modesto (+2,1%), sono gli acquisti di vetture diesel anche per la disponibilità delle nuove Euro 6d-temp. Pure il secondo mercato dell'area, il Regno Unito, inizia il 2019 in lieve calo (-1,6%): qui, però, sono gli acquirenti privati a sostenere le vendite, mentre in pesante caduta sono i diesel (-20,3%). Leggera perdita anche per il mercato francese pari all'1,1%. Più pesante il quadro italiano dove si registra una flessione del 7,5% dovuta a una discreta tenuta del mercato degli acquisti dei privati (+3,7%), mentre per quelli delle società di noleggio la contrazione è del 17,8% e per gli acquisti di altre società vi è un calo del 29,7%. Pesante in Italia è la caduta delle immatricolazioni di vetture diesel (-31,4%) e dei i modelli a metano (-46,1%), mentre crescono le versioni a benzina (+27,8%), quelle a gpl (+8,2%), le ibride (+17,8%) e le elettriche (+9,3%). Il quinto tra i grandi mercati, quello spagnolo, registra un andamento ancora peggiore di quello italiano con un calo dell'8% dovuto a contrazioni degli acquisiti dei privati (-9,6%), delle società di noleggio (-8%) e delle altre società (-5,5%)».