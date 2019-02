Le Pmi non sono la zavorra dell'economia italiana

I VANTAGGI CHE LE PICCOLE IMPRESE OFFRONO AL PAESE

L’Italia non può permettersi di gettare con l’acqua sporca (i difetti) anche il bambino (le micro e piccole imprese), tenendo presente che il bambino paga i salari a 2/3 della forza lavoro totale. Una lettura diversa del pianeta piccola impresa potrebbe aiutare a trovare risposte. Partendo dal basso, dall’osservazione di centinaia di casi di piccole imprese frutto di quattro anni di offerta di servizi innovativi per la cessione dei crediti commerciali (invoice trading) si ottengono visuali diverse e controverse:

1. La piccola impresa non è una comunità chiusa di gnomi in un villaggio economicamente isolato. La piccola impresa è parte integrante di centinaia di filiere di produzione di beni e di servizi, non casualmente, bensì per una precisa scelta operata dalle imprese di maggiori dimensioni. Queste ultime hanno scelto di trarre importanti benefici dalla scelta strategica della subfornitura: vantaggi economici (prezzi), organizzativi (tagli di personale), nella supply chain (flessibilità approvvigionamento e magazzini più leggeri). Questi aspetti sono più che evidenti nelle filiere della meccanica auto e delle macchine utensili. Lo sono ancora di più nella logistica e nei trasporti, le cui filiere sono lunghe e frammentate per esigenze geografiche ma anche per scelta degli operatori logistici a cui si affidano i grandi marchi.

2. La piccola impresa ha funzionato come ammortizzatore sociale durante la lunga crisi, subendo e assorbendo il calo drammatico dei volumi, comprimendo l’occupazione molto meno di quanto avrebbe dovuto fare, stringendo i denti grazie alla compressione dei profitti e dei risparmi in famiglia, anche con anni di margini a zero o negativi. Sul fronte opposto la grande impresa riduceva, tagliava, ottimizzava, licenziava o utilizzava intensamente il ricorso alla cassa integrazione.

3. La piccola impresa – sopravvissuta alla grande crisi - ha una maggiore elasticità di rimbalzo e di adattamento alla ripresa dei fatturati per seguire la domanda della grande impresa in tempi brevi. Comprime e dilata come una fisarmonica il proprio fabbisogno di capitale circolante, pure in presenza di un sistema dei pagamenti penalizzante sui tempi e sui ritardi.