La mappa delle banche europee esposte al rischio Italia

PER NUTRIRE IL DEBITO ITALIANO NEL 2019 SERVONO 400 MILIARDI DI EURO

Sebbene l'economia italiana sia scivolata in recessione nel quarto trimestre, i mercati per ora sono tranquilli, ma basta poco, come visto lo scorso autunno in occasione dell'approvazione della Finanziaria per il 2019, per rovinare l'umore agli investitori. Il loro pensiero, ovviamente, va ai conti pubblici italiani e, soprattutto, alla capacità del paese di rispettare i vincoli di bilancio europei. E, quindi, alle elezioni europee di maggio, che potrebbero persino sancire la fine dell'attuale governo bicefalo targato M5S e Lega. L'Italia, inoltre, deve rifinanziarsi sul mercato quest'anno per almeno 400 miliardi di euro, una cifra, rileva Bloomberg, di poco inferiore alla capacità esistente del fondo di salvataggio previsto dal meccanismo europeo di stabilità. In caso di default, per salvare l'Italia Bruxelles sarebbe costretta a esaurire le munizioni e, quindi, a rimettere in discussione l'esistenza stessa dell'unione bancaria e monetaria.