Indici di Borsa e spread del 18 febbraio 2019

Inizio settimana in positivo per la Borsa di Milano quello del 18 febbraio 2019, dopo la chiusura euforica di venerdì 15. Lindice Ftse Mib ha aperto in leggero rialzo (+0,1%), crescendo ulteriormente nel corso della mattinata assestandosi a +0,4%. A far da traino a Piazza Affari resta Tim (+2,84%) in attesa dei conti e del piano giovedì. Sempre ben comprate anche le banche con Ubi (+1,9%), Unicredit (+1,89%) e Banco Bpm (+1,22%). Restano deboli gli automobilistici con Pirelli che lascia sul terreno l'1,28%. Deboli le Borse europee: Londra -0,25%, Francoforte -0,24%, Parigi -0,05% mentre Madrid è in crescita a +0,31%.