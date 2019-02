I vantaggi del noleggio auto a lungo termine per le aziende

IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONVIENE?

Il noleggio auto a lungo termine è vantaggioso per chiunque decida di sceglierlo, ma qualche successo in più lo ha per le aziende che possono contare su mezzi sempre efficienti, soluzione preziosa quando siamo costretti a percorrere molti chilometri, ma anche per un altro motivo molto utile, quello di usufruire di interessanti agevolazioni fiscali. Non sono gli unici vantaggi perché con questa formula si può risparmiare anche molto tempo, considerato che nessuna azienda dovrà più pensare al pagamento e alla scadenza degli obblighi come assicurazione, bollo e tassa di successione perché farlo sarà compito della società di autonoleggio alla quale ci si affida. Tra i vantaggi noleggio auto a lungo termine per aziende ce n’è un altro da non sottovalutare cioè la possibilità di poter mettersi alla guida di un’auto sempre nuova e funzionante.

COME FUNZIONA IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?

Una volta conosciuti gli effettivi vantaggi che comporta, è utile sapere anche come funziona il long rent. La formula è la stessa sia per le aziende o i liberi professionisti che per i privati, l’unica differenza è il numero dei mezzi che si noleggiano. La formula consiste nella firma di un contratto di noleggio che prevede il pagamento di un canone mensile che può essere con o senza anticipo (in questo caso la rata mensile sarà più alta) la cui cifra dipenderà dalla durata del noleggio che può partire da un minimo di 24 a un massimo di 60 mesi, dal chilometraggio e dal modello di auto che si sceglie. Il pagamento di questo canone mensile fisso include le spese per assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale soccorso stradale con auto sostitutiva se lo prevede la società di autonoleggio con cui si stringe il rapporto. Insomma, l’unica spesa a carico dell’azienda è per il carburante.