Tinaba e Alipay sperimentano nuovi percorsi di acquisto

Matteo Arpe, fondatore e amministratore delegato di Tinaba, ha aggiunto: «Tinaba è nata per portare le tecnologie dell’e-commerce nel retail italiano. Abbiamo investito molto sui diversi scenari di omnicanalità, cercando di aiutare la crescita degli esercenti italiani in un mercato sempre più competitivo attraverso servizi innovativi. La parternship con Alipay e le possibili sinergie con il mondo Alibaba, rappresentano una opportunità di internazionalizzazione per le piccole e medie imprese italiane, che devono trovare nei pagamenti elettronici e meglio ancora nell’e-commerce un driver per la crescita dei profitti e del fatturato, anziché una voce di costo per le commissioni sul transato, se non una minaccia per l’erosione dovuta alle vendite online».

ALIPAY DIVENTATO ABILITATORE DI SERVIZI LIFESTYLE

Alipay, società di Ant Financial Services Group, è una piattaforma di pagamento online. Fondata nel 2004, attualmente opera con oltre 200 istituti finanziari cinesi. Nel tempo Alipay è evoluta da e-wallet ad abilitatore di servizi lifestyle. Gli utilizzatori possono infatti prenotare taxi, hotel, comprare biglietti del cinema, pagare bollette, fissare appuntamenti col medico o essere seguiti nella gestione patrimoniale direttamente tramite app. Oltre ai pagamenti online, Alipay sta rafforzando la propria presenza nei negozi sia in Cina che nel mondo. All’estero la piattaforma è diffusa in oltre 40 Paesi e offre servizi diversificati ai turisti cinesi. Alipay offre il servizio di tax refund in 29 Stati. Alipay lavora con oltre 250 fra istituti finanziari e fornitori di soluzioni di pagamento a livello globale per facilitare gli acquisti dei viaggiatori cinesi all’estero e su siti di e-commerce cinese. Alipay attualmente supporta 27 valute differenti.

TINABA FACILITA TUTTI I TRASFERIMENTI DI DENARO

Tinaba è una applicazione italiana che consente in modo innovativo e semplice di accedere a tutti i servizi di trasferimento del denaro, ai servizi bancari e di investimento come il roboadvisory tramite Banca Profilo, alle più evolute funzioni di pagamento oltre che ad una piattaforma di charity e crowdfunding completamente gratuita. Tinaba è controllata dal Fondo Sator (che controlla News 3.0, casa editrice di Lettera43.it) ed è attiva in Italia grazie a un accordo con Banca Profilo controllata dallo stesso fondo. Per informazioni: www.tinaba.com.