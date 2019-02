Come potrebbe essere la newco per la nuova Alitalia

Delta e easyJet sarebbero pronte a mettere sul piatto fino a 400 milioni di euro, spiegano fonti vicine alla trattativa citate da Bloomberg. La cifra confermerebbe le indiscrezioni circolate finora che parlavano di una disponibilità delle due compagnie a entrare nella newco con una quota complessiva del 40% (ciascuna con un 20%). La nuova compagnia, infatti, secondo quanto si apprende, dovrebbe avere una dotazione iniziale di circa 1 miliardo, ma è probabile che questa dotazione aumenti. Il vicepremier Luigi Di Maio ha infatti sempre indicato la soglia di 2 miliardi per non far fallire il progetto.

IL GOVERNO PUNTA AD AZZERARE GLI ESUBERI

Queste settimane sono dunque decisive per mettere in chiaro i numeri e capire quale ruolo avranno i vari player. Fs potrebbe detenere fino al 30% e, secondo il disegno illustrato da Di Maio ai sindacati, potrebbe arrivare insieme al Tesoro (che deterrebbe oltre il 15%, potrebbe arrivare fino al 20%) oltre il 50%. Si lavora anche al coinvolgimento di altre partecipate pubbliche, compresa Poste. Sulla quota del Tesoro, però, nulla è ancora deciso, come chiarito dal titolare dell'economia Tria. Puntualizzando che l'intervento di via XX Settembre è condizionato al fatto che la «nuova compagnia possa stare sul mercato con regole di mercato». Ma le prossime settimane saranno cruciali anche per definire gli altri temi caldi sul tavolo: dalle strategie industriali al management, fino agli esuberi, che nel progetto di Delta di un'Alitalia più piccola (con 110 aerei e 9-10 mila dipendenti) sarebbero 1,5-2,5 mila, ma che il governo punta ad azzerare grazie alla presenza dello Stato come garanzia.