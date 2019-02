Come sono andati fatturato e ordini dell'industria a dicembre 2018

CALO SIA DEL MERCATO INTERNO CHE DI QUELLO ESTERO

La diminuzione congiunturale ha riguardato sia sia il mercato interno (-2,7%) sia, in misura più accentuata, quello estero (-4,7%). Analizzando i principali raggruppamenti di industrie, la flessione risulta generalizzata: -1,8% i beni di consumo, -5,5% i beni strumentali, -1,7% i beni intermedi e -9,7% l'energia. Nel quarto trimestre l'indice complessivo del fatturato è sceso dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Su base annua, tutti i principali settori di attività economica registrano dei cali. I più rilevanti sono quelli dei mezzi di trasporto (-23,6%), dell'industria farmaceutica (-13,0%) e dell'industria chimica (-8,5%).

CROLLO DEGLI ORDINI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Nel dettaglio, a dicembre la riduzione degli ordinativi è la sintesi di un incremento delle commesse provenienti dal mercato interno (+2,5%) e di una marcata contrazione di quelle che arrivano da fuori (-7,4%). In termini tendenziali, invece, il ribasso risente sia della perfomance domestica (-3,6%) che di quella estera (-7,6%). Guardando ai diversi settori, l'Istat registra una crescita per il solo comparto dei macchinari e attrezzature (+5,4%), mentre la diminuzione più marcata si rileva per l'industria delle apparecchiature elettriche (-21,4%).

FRENA LA CRESCITA DEL FATTURATO NEL CORSO DEL 2018

Nella media del 2018 risultano in frenata sia il fatturato che gli ordinativi: la crescita del primo si ferma al 2,3%, dal +5,6% dell'anno precedente (dati corretti per gli effetti di calendario); mentre per le commesse si registra un +2,0%, in deciso rallentamento a confronto con il +6,3% del 2017 (valori grezzi). Ripercorrendo gli ultimi dodici mesi, l'Istituto di statistica fa notare come il fatturato nel corso dell'anno abbia «mostrato un andamento tendenziale stabile nei primi nove mesi, con un peggioramento nell'ultimo trimestre».