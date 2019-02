Monica Mondardini si è dimessa dal cda di Atlantia

Monica Mondardini, consigliere non esecutivo e indipendente di Atlantia, si è dimessa «ritenendo non più sussistenti i presupposti per continuare ad assicurare un contributo collaborativo». Lo ha reso noto il gruppo in un comunicato, dove è spiegato: «Alla società non risulta che la dottoressa Mondardini possieda azioni di Atlantia. La società esprime, a nome del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il proprio ringraziamento alla dottoressa Mondardini per il contributo prestato in questi anni nella società e nel gruppo, con professionalità e indipendenza».

HA LASCIATO ANCHE LYNDA TYLER-CAGNI

Mondardini da tempo non era più d'accordo con la governance della società e aveva manifestato più volte, in passato, la sua insofferenza. Come ricordato da Milano Finanza, anche Lynda Tyler-Cagni si era dimessa dal cda di Atlantia: ricopriva l'incarico di presidente del Comitato risorse umane e remunerazione e componente del Comitato per le operazioni con parti correlate.