L'Ue dà l'ultimatum all'Italia sui bandi della Tav

Per la conferma, da parte dell'Unione europea, dell'intera contribuzione per la Torino-Lione - 813 milioni di euro - occorre «la tempestiva pubblicazione dei bandi». In caso contrario, «verrà applicata una riduzione di 300 milioni». È quanto ha comunicato al consiglio d'amministrazione di Telt il rappresentante della Commissione Europea, rendendo nota una comunicazione ufficiale di Inea (Innovation and networks executive agency).

TELT HA UFFICIALIZZATO UN BREVE RINVIO

La comunicazione fa seguito all'ennesimo slittamento della pubblicazione dei bandi di gara. Il Consiglio d'amministrazione di Telt, riunito a Parigi, ha deciso all'unanimità «un breve rinvio», mantenendo aperta la seduta per acquisire necessari approfondimenti tecnico-procedurali. La decisione, ha precisato Telt in una nota, «alla luce della situazione e a seguito dei contatti con i governi».

UNA DILAZIONE DI POCHI GIORNI

Il Cda di Telt è stato rinviato senza stabilire una data per poter immediatamente, quando ci saranno le condizioni, far partire le gare di appalto per la Torino-Lione. In realtà la dilazione potrà essere solo di pochi giorni (si ipotizza non oltre metà marzo) per evitare di perdere la prima tranche di 300 milioni dei finanziamenti europei. Ora inizierà una nuova trattativa tra Francia, Italia e Ue per sbloccare al più presto le gare. La riunione del Consiglio di amministrazione è durata sette ore. Questa ulteriore dilazione, chiesta dal governo italiano, sarà l’ultima che la Francia concede ai partner italiani.