Indici di Borsa e spread del 20 febbraio 2019

La Borsa di Milano prova a risollevarsi nella seduta di mercoledì 20 febbraio, dopo aver chiuso la giornata precedente in calo dello 0,5%. L'indice Ftse Mib ha aperto in territorio positivo (+0,21%) poi ha leggermente limato la crescita (+0,15%) per girare in negativo in tarda mattinata a -0,15%. A Piazza Affari sono pesanti le banche e Tim (-1,2%). In ribasso tutti i titoli degli istituto di credito dopo le parole di Peter Praet, membro del comitato esecutivo della Bce, secondo cui una discussione su una nuova tornata di Tltro (prestiti pluriennali alle banche) sarà aperta anche ma la Bce potrebbe non decidere subito in materia. Tra i titolo che soffrono maggiormente Banco Bpm (-3,1%), Mps (-1,7%), Bper (-1,5%), Unicredit (-1,3%), Fineco (-1,2%) Ubi (-1%) e Intesa (-0,85%). In crescita anche i principali listini europei: Parigi +0,3%, Francoforte +0,7%, Londra +0,4%, Madrid a +0,26%.

LO SPREAD BTP BUND IN RIALZO

Lo spread tra Btp e Bund a 273 punti con un rendimento del decennale attorno al 2,8% (il 19 febbraio aveva chiuso a 268 punti).