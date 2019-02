Il valore della leadership femminile per le imprese

IL CAMBIAMENTO PUÒ PARTIRE DALL'ASCOLTO

Quale ruolo può dunque giocare una leadership che intenda promuovere una cultura aziendale più inclusiva e sostenere concretamente l’ascesa professionale delle dipendenti donne? Un primo passo è rappresentato da una maggiore attenzione alla vita personale dei propri dipendenti: promuovere il cambiamento partendo dall’ascolto aperto con le persone che lavorano all’interno dell’azienda significa riuscire a trovare insieme soluzioni innovative a problemi fortemente radicati nella società. Il tema della flessibilità, per esempio, necessaria per consentire di conciliare al meglio lavoro e tempo libero e per ridistribuire equamente le responsabilità familiari fra uomini e donne non solo offre l’opportunità, specialmente alle manager donne, di non interrompere la loro crescita professionale ma rappresenta anche un’importante dimostrazione di condivisione di valori fra i vertici aziendali e i propri dipendenti.

COME RIMUOVERE GLI OSTACOLI ALL'EQUILIBRIO DI GENERE

Se infatti una speciale attenzione, da parte dei vertici, nei confronti di un maggiore equilibrio di genere nelle posizioni apicali risulta decisiva nell’orientare la cultura aziendale, è fondamentale anche rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono una sostanziale parità all’interno delle aziende, partendo quindi dall’adeguamento delle politiche salariali e dalla predisposizione di servizi dedicati a chi ha particolari necessità. Anche la creazione di programmi di mentorship aziendale e di tutoraggio possono rappresentare degli utili strumenti di orientamento del percorso di carriera se supportati da un impegno costante di comunicazione nel veicolare i giusti contenuti per stimolare una riflessione più approfondita sul tema. Coinvolgere i dipendenti uomini in questo dibattito e stimolare il loro diretto coinvolgimento può rappresentare l’elemento decisivo per la riuscita del percorso. La necessità è dunque quella di creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, da cui le aziende stesse possano trarre beneficio in termini di performance finanziaria e reputazionale, e in cui la leadership femminile venga promossa e apprezzata fino a che non verrà avvertita come un fenomeno normale.