Sia punta a crescere in Europa e strizza l'occhio alla Borsa

L'uso del contante in Italia è in calo, ma continua a farla da padrone. L'83% lo preferisce ancora ai pagamenti elettronici, fermi al 17% contro la media europea del 63%. In Svezia il cash arriva a malapena al 18% e non è raro imbattersi in negozi che accettano denaro solo tramite carte o altri strumenti che non siano il contante. In questo contesto Sia si conferma leader nazionale nella monetica, nei pagamenti digitali e nei servizi di rete, puntanto allo stesso tempo ad acquisire una leadership europea che ne certifichi una dimensione internazionale già certificata dai numeri.

RICAVI OLTRE I 600 MILIONI

Il 33% del fatturato dell'azienda, che ha stimato per il 2018 oltre 600 milioni di ricavi, proviene dall'estero e proprio all'estero mira l'ultima imoportante operazione portata a termine dall'azienda. Payments Canada ha infatti scelto Sia per realizzare il nuovo sistema nazionale per i pagamenti di importo rilevante denominato Lynx. Questa tappa nel percorso di modernizzazione dei pagamenti è il risultato di un lungo processo di selezione che ha visto il coinvolgimento di importanti partner del settore, tra cui le istituzioni finanziarie canadesi. Ad aprile Payments Canada aveva annunciato la shorlist delle società invitate a partecipare al bando di gara e, al termine del processo, è stata scelta Sia, riconosciuta a livello globale come leader nel settore delle infrastrutture e dei servizi di pagamento.