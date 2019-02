Cdp è sopra il 5% di Tim

Cassa Depositi e Prestiti è salita sopra la soglia di rilevanza in Tim, portando la sua partecipazione dal 4,262% al 5,031%. Lo ufficializza l'aggiornamento quotidiano di Consob del 20 febbraio sulle partecipazioni rilevanti. L'operazione risulta effettuata lunedì 18 febbraio. L'autorizzazione all'acquisto era arrivata dal cda lo scorso 14 febbraio. «Tale investimento si pone in una logica di continuità con gli obiettivi strategici sottesi all'ingresso nel capitale di Tim deliberato dal cda lo scorso 5 aprile 2018, è coerente con la missione istituzionale di Cdp a supporto delle infrastrutture strategiche nazionali e vuole rappresentare un sostegno al percorso di sviluppo e di creazione di valore, avviato dalla società in un settore di primario interesse per il Paese», aveva spiegato la Cdp in una nota. La Cassa depositi e prestiti dovrebbe salire fino al 10%.

LETTERA DI DE PUYFONTAINE, CONTINUA LO SCONTRO CON ELLIOTT

Nella stessa giornata, Arnaud de Puyfontaine, Ceo di Vivendi, ha indirizzato una lettera a sindaci e Consob nella sua veste di consigliere di Tim. Il tema è ancora il mancato rispetto delle regole di corporate governance da parte di alcuni amministratori per cui chiede «accertamenti puntuali e definitivi». Sul tavolo del presidente dei sindaci Roberto Capone e negli uffici della Commissione, secondo quanto si apprende, ci sono 44 pagine nelle quali il ceo di Vivendi espone le sue considerazioni sul mancato rispetto dei principi di corporate governance all'interno del board di Tim «nell'adempimento degli obblighi che fanno capo a ciascun amministratore - si legge nella lettera di De Puyfontaine - per consentire quegli accertamenti, puntuali e definitivi, che certo non rientrano nei poteri del sottoscritto».