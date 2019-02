Indici di Borsa e spread del 21 febbraio 2019

La Borsa italiana e più in generale le piazze europee aprono la seduta del 21 gennaio guardando agli Stati Uniti dopo che i verbali della riunione della Fed del 29-30 gennaio, pubblicati il 20 febbraio, mettono in evidenza i timori sulla crescita a stelle e striscie che potrebbero rallentare il processo di innalzamento dei tassi di interesse. «I rischi al ribasso sono aumentati» si legge nei verbali, dove si fa riferimento al rallentamento della crescita globale e della Cina. L'essere "pazienti" consente alla Fed - emerge dalle minute - si guadagnare tempo per avere un quadro più chiaro. Mentre diversi membri della banca centrale ritengono necessario un aumento dei tassi nel 2019 se l'economia si muoverà in linea con le attese, altri funzionari non sono sicuri su che tipo di azioni sui tassi saranno necessarie quest'anno. Tra i titoli italiani in evidenza c'è Tim dopo che la Cdp è infine salita, come era stato annunciato, oltre la soglia del 5%, ha informato la Consob. La Cassa depositi e prestiti, però, potrebbe crescere fino al 10% mentre non si placa lo scontro interno al cda che ha le sue radici nella rivalità tra il fondo Elliott e i francesi di Vivendi.

LO SPREAD TRA TITOLI ITALIANI E TEDESCHI

C'è nervosismo sui titoli di Stato e lo spread tra Btp e Bund ha chiuso il 20 febbraio in rialzo a 276 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,85%. Di riflesso in difficoltà anche i titoli delle banche. A Piazza Affari non sono piaciute le frasi del capo economista della Bce. Peter Praet, su una nuova tornatas di Tltro.