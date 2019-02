La risposta del governo all'ipotesi di una manovra bis

Non ci sarà alcuna manovra correttiva. È categorico Matteo Salvini nel rispondere alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore secondo cui il governo starebbe valutando un intervento sulla legge di Bilancio non escluso a priori dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. «Stiamo parlando del nulla», ha risposto il vicepremier e ministro dell'Interno a chi gli chiedeva se il governo stesse ipotizzando una manovra bis. «Abbiamo votato meno di due mesi fa una manovra che deve ancora far vedere i suoi effetti e adesso dobbiamo parlare di una futuribile manovra? Vogliamo vedere cosa succederà?», ha detto Salvini, sottolineando che «i problemi economici sono a livello continentale e non sarà un periodo facile». Ma, ha aggiunto, «commentare i dati a febbraio, quando la manovra farà vedere gli effetti nei prossimi mesi, mi sembra quantomeno bizzarro».

LE PAROLE DI TRIA: «PREMATURO PARLARE DI MANOVRA CORRETTIVA»

«È prematuro parlare di una manovra correttiva», aveva detto appena 24 ore prima Tria, non esclusdendo tuttavia l'ipotesi che il governo possa essere costretto a rimettere mano al bilancio. Ma ribadendo che farà di tutto per evitarla. Ma già ad aprile, con il Documento di economia e finanza, si dovranno aggiornare «certamente» - ha ammesso Tria - «le previsioni economiche», che fissano la crescita all'1%, ben al di sopra dello 0,2% stimato dall'Ue. Il rischio peggiore per il governo, secondo le proiezioni, è una sterzata in corso d'anno fino a 9 miliardi. Ma il ministro dell'Economia si è detto convinto che non sarà necessario: «Sono accantonate» risorse «per 2 miliardi».