Francesco Starace silura il capo di Endesa

Si avvicinano nuvole spagnole sul cielo italiano. La decisione di Francesco Starace di non confermare il potente don Borja Prado alla presidenza di Endesa ha già acceso malumori negli ambienti governativi di Madrid tanto della maggioranza quanto dell’opposizione. La stampa spagnola ha già scritto di un lunga negoziazione interna, e di una rottura tra i due «a causa di una serie di incomprensioni» i cui riflessi si troverà a gestire l’ambasciatore italiano Stefano Sannino. Endesa in Spagna è come Enel in Italia. Società ritenuta strategica e sotto osservazione del governo, che come da noi decide concessioni e tariffe, monitora gli investimenti e definisce le regole del gioco sulle emissioni ambientali. In poche parole, determina il conto economico delle società energetiche. Che i rapporti fossero tesi non è una novità. Prado, 64 anni, è un importante esponente della nomenklatura spagnola. Il padre è stato per una vita il più stretto collaboratore del re Juan Carlos e lui è stato il regista delle principali operazioni finanziarie di Spagna e Sudamerica, già presidente di Mediobanca in Spagna e America Latina, già direttore di Rotschild e di Ubs. Partecipa alla Trilateral e a tutti i principali think thank spagnoli.