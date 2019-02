I diamanti, le banche e quei truffati di serie B

Dicono che i giornali non godono di buona vita e allora ho capito che forse seguono la logica di Frank Underwood, il personaggio della serie televisiva House of cards interpretato da Kevin Spacey: «Quando la carne fresca sei tu, uccidi e dagli in pasto qualcosa di più fresco». Ah Kevin Spacey, che attore! È stato mangiato anche lui. Forse l’ha meritato, forse no, ma quelli di cui voglio parlare io no, loro non l’hanno meritato, sono stati colpiti dalla suddetta pietra nella sinistra e poi ignorati. In questo caso la carne fresca è Vasco Rossi, è Federica Panicucci, è Simona Tragli, è Diana Bracco. Il pubblico ha fame. Gli altri truffati? Ma chi se ne frega. Non vi fa rabbia? Migliaia e migliaia di truffati che non contano niente, le loro storie non contano niente, perché non fanno vendere, non saziano le persone. "Povero Vasco, ha perso 2 milioni e mezzo di euro". Chi dice "Povero Vasco, ha venduto 2 milioni e mezzo di singoli e ha fatto 2 milioni e mezzo di spettatori"? Non me ne voglia la rockstar, ma lui quell’investimento può pure scordarlo e non fare rewind.

INVESTIMENTI E PROGETTI CADUTI NEL NULLA

Salvatore rewind lo fa ogni sera. Salvatore è un impiegato, voleva far studiare i figli e ha investito in ciò che gli hanno detto sicuro, a rendimento sicuro. Lui ha perso i suoi risparmi, ha visto cadere i suoi progetti, il suo futuro, della sua famiglia. Lui San Siro non può riempirlo. Almeno una riga, una sola riga, gliela si poteva dedicare. Magari per meravigliarlo.