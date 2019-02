Cosa ha detto Mario Draghi all'Università di Bologna sulla sovranità

A lezione di Unione europea e soprattutto di sovranità europea da Mario Draghi. Il presidente della Banca centrale europea (Bce) che a fine novembre lascerà il timone di Francoforte, in occasione della consegna della laurea honoris causa in Giurisprudenza all'Università di Bologna, ha spiegato come «la tensione tra i benefici dell'integrazione e i costi associati con la perdita di sovranità nazionale è per molti aspetti e specialmente nel caso dei Paesi europei, solo apparente». Draghi ha aggiunto che per ottenere i benefici«è necessaria una cooperazione talvolta politicamente difficile da conseguire o da spiegare. In realtà in molte aree l'Unione europea restituisce ai suoi Paesi la sovranità nazionale che avrebbero oggi altrimenti perso», ha dichiarato. «Porsi al di fuori dell'Ue può sì condurre a maggior indipendenza nelle politiche economiche, ma non necessariamente a una maggiore sovranità. Lo stesso argomento vale per l'appartenenza alla moneta unica», ha chiosato.