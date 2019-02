La decisione di Fitch sul rating dell'Italia il 22 febbraio

Il 22 febbraio, a Borse chiuse come da disposizioni di legge, l'agenzia di rating Fitch comunica la sua posizione sulla revisione del rating del debito pubblico italiano. Attualmente l'agenzia Moody's assegna al nostro Paese Baa3 e outlook stabile, ovvero il gradino più basso dell'investment grade. Il declassamento è arrivato lo scorso ottobre, mentre Standard & Poor's, nello stesso mese, ha risparmiato all'Italia la bocciatura, mantenendo il rating a Bbb, ma ha modificato l'outlook da neutro a negativo. Essenziale per il Paese è mantenersi sopra il livello non investment grade, perché altrimenti scattano le vendite automatiche da parte dei grandi fondi d'investimento e delle casse previdenziali i cui statuti vietano di allocare i risparmi dei clienti in titoli considerati ad alto rischio. Prima della decisione del 22 febbraio, Fitch assegna all'Italia il rating Bbb con outloook negativo.

