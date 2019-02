Con un lavoro da 858 euro niente più reddito di cittadinanza

L'obbligo di accettare una offerta di lavoro per i destinatari del reddito di cittadinanza scatterà solo se il salario sarà di almeno 858 euro al mese. A prevederlo è un emendamento del Movimento 5 stelle al decretone approvato dalla commissione Lavoro del Senato. Nel testo si precisa infatti che l'offerta è congrua se la retribuzione è «superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazioni in locazione». Il beneficio massimo per un singolo è di 780 euro, 500 a integrazione del reddito e 280 per l'affitto.

OBBLIGO DI ACCETTARE ALMENO UNA DI TRE OFFERTE "CONGRUE"

Il decretone prevede che i beneficiari siano avviati a un "Patto per il lavoro", percorso di attivazione lavorativa affidato ai navigator. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, fatti cento i nuclei beneficiari del reddito saranno 26 quelli incanalati su questa strada, mentre 37 entreranno nel percorso di inclusione dei servizi sociali dei Comuni e altri 37 non saranno soggetti ad alcun tipo di obbligo. Restringendo la lente su quelli del patto, saranno obbligati ad accettare almeno una di tre offerte di lavoro "congrue", cioè coerenti con le competenze, la distanza e la durata della disoccupazione. Per la distanza, la norma ritiene congruo il limite di 100 chilometri alla prima offerta, di 250 alla seconda e di ovunque in Italia alla terza se si è nei primi 12 mesi di ricevimento del sussidio. Passato il primo anno, divantano congrui 250 chilometri già alla prima offerta e in caso di rinnovo del sussidio lo diventa qualsiasi proposta in Italia. Si resta entro i 250 chilometri in ogni caso, per le persone con disabilità.