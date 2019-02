Gubitosi promette dividendi per Tim, ma non subito

L'amministratore delegato Luigi Gubitosi vuole riportare Tim a pagare dividendi entro la fine del piano industriale, ovvero il 2021. Il giorno dopo la presentazione del piano e dei risultati per il 2018, la Borsa premia soprattutto l'accordo con Vodafone per il 5G. Il titolo, a metà pomeriggio guadagna oltre il 3% a 0,54 centesimi (qui la diretta di Borsa). Tim, ha detto Gubitosi parlando con gli analisti, «deve fare meno annunci e più execution». E a questo proposito, un esempio «è l'accordo con Vodafone realizzato in soli 100 giorni». Nei primi cento giorni, ha detto il manager, è stata modificata l'organizzazione aziendale con l'arrivo di nuovi manager, è stato avviato il tavolo per la potenziale partnership con Open Fiber e «ricevuto e accettato un'offerta per Persidera che speriamo di concludere a breve con una vendita». «La riorganizzazione del business domestico è una priorità, in Brasile abbiamo possibilità di crescere ulteriormente e vogliamo rendere la società più efficiente».

DIVIDENDO, MA NON SUBITO

Tornando al dividendo, Gubitosi ha detto che «in una società normale il Ceo completa il proprio mandato, insieme al board ed è capace di pagare dividendo. Quindi questo sarà il nostro obiettivo». Tuttavia, ha anche aggiunto, «non sono certo che nell'arco del piano sia possibile raggiungere il livello investment grade, non stiamo quindi pensando di pagarli attualmente ma cercheremo di accelerare il deleverage e l'obiettivo finale è ricominciare a distribuire i dividendi».

«CON OPEN FIBER VOGLIAMO COSTRUIRE QUALCOSA DI FORTE»

Rimane nebuloso invece il perimetro della futura, potenziale collaborazione con Open Fiber sulla rete e quindi la dismissione. «Vorremmo creare qualcosa di molto forte, se possibile una vera combinazione di business con Open Fiber». L'ad ha ribadito che tutte le opzioni sono aperte e, con una citazione, ha indicato che «ci sono 50 sfumature di rete». «Il mio stile - ha aggiunto - è muovermi dal basso verso l'alto, cercheremo di capire in che modo si muovono i numeri e da lì partiremo". Ma Gubitosi non ne ha ancora dato disclosure».