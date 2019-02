Quali rischi corre la Germania con la Brexit

Alla bocciatura del piano sulla Brexit del parlamento britannico, Angela Merkel ha per l'ennesima volta gettato acqua sul fuoco. «C'è ancora tempo», per la cancelliera tedesca, «fino all'ultimo giorno, per negoziare responsabilmente il processo di separazione e lavorare per mantenere le migliori relazioni anche dopo con la Gran Bretagna». Certo, non è un inchino a Theresa May, l'altra leader di ferro dell'Ue: dai risultati choc del referendum del 2016, la Germania è pronta anche a ridefinire i trattati bilaterali con Londra, di modo che siano vantaggiosi per gli interessi economici tedeschi (un piano B, in caso di hard exit), ma Berlino ha anche rigettato in blocco la prima proposta britannica di uscita dall'Ue, tutta concentrata sugli interessi di Oltremanica. «Non si può prendere solo il buono e buttare via il resto», chiosò stizzita la cancelliera, rinfacciando al Regno Unito in generale anche il suo approccio da membro, per quasi mezzo secolo, della comunità europea.

ADDIO LIBERO SCAMBIO, ANCHE CON GLI USA

Se tenere un piede dentro (l'Ue) e un altro fuori (dall'euro) è stata la politica da sempre dei britannici verso il Vecchio continente, Germania e Gran Bretagna sono in compenso due strette alleate, più di quanto la Germania non lo sia con la Francia, per le politiche di libero scambio commerciale. Londra è il trampolino di lancio dell'export tedesco verso gli Stati Uniti e la rete del Commonwealth degli ex possedimenti britannici: un presente che a breve diventerà passato, perché alla Brexit si aggiunge la reiterata minaccia di Donald Trump dei dazi al 25% (dal 2,5% vigenti) alle auto prodotte nell'Ue, cioè al comparto automobilistico trainante tedesco. Alla metà di febbraio si pronuncerà il Dipartimento del Commercio degli Usa e non a caso, in vista dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue il 29 marzo e delle nuove politiche doganali Oltreoceano, nell'ultimo trimestre del 2018 l'economia tedesca ha bruscamente frenato.