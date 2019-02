Governi e pressione fiscale aspettando il Tax freedom day

C'è un giorno che gli italiani (almeno quelli che pagano le tasse) hanno imparato ad attendere e festeggiare. Non è una ricorrenza sacra e neppure istituzionale. Non compare nemmeno sui calendari, anche perché, come la Pasqua, cade sempre in date diverse. Per calcolare quando ricorre non bisogna però affidarsi a complicati calcoli sui cicli lunari: basta guardare l'indice della pressione fiscale. Parliamo del Tax freedom day, una sorta di liberazione dal giogo del fisco che segna – in via del tutto immaginaria – il momento in cui il contribuente cessa di lavorare per lo Stato e inizia a mettere fieno in cascina per sé e per la propria famiglia. Senza troppe sorprese quel giorno, negli anni, si è via via allontanato sempre di più.