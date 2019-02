Un mondo senza lavoro è possibile?

LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI COME CONCETTO GUIDA

Ma colpisce di più che non ci sia consapevolezza. Anziché invocare «lavoro, lavoro, lavoro» sarebbe meglio assumere come concetto guida quello redistributivo del «lavorare meno, lavorare tutti». Magari ponendo al centro del dibattito proposte innovative che peraltro si stanno sperimentando in Germania e Nuova Zelanda, ma che da noi non vengono nemmeno considerate. O liquidate come battutte: per esempio la “solidarietà espansiva” proposta dal giurista Piergiorgio Alleva, secondo la quale riducendo le giornate lavorative da cinque a quattro si creerebbe un nuovo posto di lavoro ogni quattro dipendenti.

L'ERA DEL POST-LAVORO E DELLA SUPER-AUTOMAZIONE

Tuttavia in assoluto la cosa più tragica, tornando all’affermazione iniziale, è l’incapacità (culturale, mentale) di convincersi, parafrasando la celebre espressione di Reagan, che «il lavoro non è la soluzione ma il problema». Dunque che sia urgente, anzitutto, liberarsi dell’idea che il lavoro sia al centro delle nostre vite. Uscire da una storia faticosa («lavorerai col sudore sulla fronte»), obbligata («prima il dovere poi il piacere») e perfino mortificante («chi non lavora non fa l’amore»). Fuck work (al diavolo il lavoro) scrive lo storico Jaime Livingston. Soprattutto nel momento in cui stiamo entrando nell’era del post-lavoro. Della super-automazione. Nei giorni scorsi il matematico ed economista Robin Hanson, ospite dell’Area Science Park di Trieste, ha detto che presto l’Intelligenza artificiale, gli Em – le simulazioni sintetiche del cervello umano - renderanno il lavoro delle persone sempre meno indispensabile. Allora, senza abbandonarsi a distopie alla Blade Runner o alla Terminator, è forse il caso di cominciare a prefigurare il nuovo mondo che, ci piaccia o meno, sta prendendo forma. E nel quale credo convintamente che sia di gran lunga preferibile immaginarsi a pescare o studiare il cinese, filosofare con gli amici o dedicarsi al bricolage oppure al volontariato sociale, piuttosto che essere costretto nei panni di un biker di Foodora o di un turco-meccanico di Amazon. O no?