I valori della Borsa italiana e lo spread del 25 febbraio 2019

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. Piazza Affari ha aperto in crescita con il primo indice Ftse Mib a + 0,82%. C'era molta attesa per vedere l'andamento dei listini dopo la decisione dell'agenzia di rating Fitch che ha mantenuto il giudizio stabile a BBB sull'Italia modificando l'outlook da neutro a negativo. Apertura positiva anche per le Borse europee: Londra e Parigi salgono in avvio dello 0,2%, mentre Francoforte cresce dello 0,5%. Positiva anche Madrid allo 0,32%. Le Borse asiatiche erano sembrate disorientate dal costante tira e molla sui dazi fra Stati Uniti e Cina, oltre ai contrastanti arrivati dall'America, che erano positivi sul fronte del lavoro (con il calo delle richieste di disoccupazione), ma sotto le attese riguardo ai consumi.

CONTE ESCLUDE PATRIMONIALE E MANOVRA CORRETTIVA

Per cercare di scacciare l'ombra lunga delle tensioni politiche del voto anticipato il premier Giuseppe Conte ha risposto così sull'avvitamento dell'economia e sulla reputazione internazionale dell'Italia: «So quanto costa e quanto sia insidioso ignorare gli effetti di uno spread alto: per i nostri conti, per gli investimenti, e per la stessa credibilità internazionale dell'Italia. Ma non può essere un totem che condiziona ogni scelta di politica economica. È da escludersi l'imposizione di una patrimoniale. E escludo una manovra correttiva, anche perché è stato inserito il meccanismo cautelativo».

SPREAD BTP BUND IN RIALZO VENERDÌ

Lo spread tra Btp e Bund, che aveva terminato l'ultima seduta della settimana in rialzo a 276 punti base con rendimento del titolo decennale italiano sopra al 2,86%, ha aperto in leggero calo portandosi a quota 268.

LE BORSE ASIATICHE BRILLANO PER LE NOTIZIE SUI DAZI

Prima giornata di settimana spumeggiante per le Borse cinesi, grazie all'ottimismo sui negoziati commerciali con gli Stati Uniti, mentre gli altri mercati si sono mantenuti sostanzialmente stabili con una lieve intonazione positiva. L'indice Composite di Shanghai ha chiuso in aumento del 5,60% (il rialzo maggiore dal luglio 2015) mentre quello di Shenzhen è salito del 5,42%. Cruciale l'estensione, peraltro attesa dai mercati, oltre il 1 marzo della limite per l'aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China' importati dagli Usa. Sugli altri listini dell'area, Hong Kong in chiusura sale di mezzo punto percentuale, Tokyo ha chiuso in aumento dello 0,48%, piatta Seul, in crescita dello 0,3% Sidney. Leggermente positivi i futures sull'avvio dei mercati europei.