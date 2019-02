Cosa dice il rapporto sul mercato del lavoro 2018

UN LAVORATORE SU QUATTRO E SOVRAISTRUITO

Nel documento si parla in modo diffuso del rapporto tra lavoro e grado di istruzione. Nel 2017 circa un milione di occupati ha lavorato meno ore di quelle per cui sarebbe stato disponibile, mentre la schiera dei sovraistruiti ammonta a quasi 5,7 milioni: quasi un occupato su quattro. Non solo. Viene anche sottolineato che negli anni il fenomeno risulta «in continua crescita, sia in virtù di una domanda di lavoro non adeguata al generale innalzamento del livello di istruzione sia per la mancata corrispondenza tra le competenze specialistiche richieste e quelle possedute».

TRIPLICATE LE "FUGHE ALL'ESTERO"

Nel report si legge anche che «la mancanza di opportunità lavorative adeguate può comportare la decisione di migrare all'estero, fenomeno in crescita negli ultimi anni: da 40 mila del 2008 a quasi 115 mila persone nel 2017». Quindi in meno di dieci anni le fughe sono quasi triplicate.