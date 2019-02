L'Inps ha negato ritardi sul reddito di cittadinanza

L'Inps ha smentito che «vi sia alcun ritardo nella predisposizione delle procedure» per il reddito di cittadinanza e ha precisato «che anzi si stanno ultimando in anticipo rispetto ai tempi programmati». In relazione ad alcune notizie diffuse sugli «organi di informazione riguardo al reddito di cittadinanza», ha puntualizzato un comunicato, «l'Inps ritiene importante precisare che sono state già realizzate le procedure informatiche che consentiranno la ricezione delle domande dal 6 marzo e che l'istituto sarà in grado di trasmettere a Poste il flusso degli ordinativi di accreditamento sulle carte Rdc già dal 15 aprile».

IL GOVERNO IN CERCA DI UNA MEDIAZIONE CON LE REGIONI

Nei giorni scorsi, dopo le proteste e il ricorso firmato dalla Toscana contro i navigator, il governo ha fatto il primo passo alla ricerca di una mediazione: per l'assunzione dei 'coach' chiamati ad affiancare i beneficiari del reddito nella ricerca di un'occupazione servirà il parere della Conferenza Stato-Regioni. La proposta dell'esecutivo è stata formalizzata via emendamento al decretone, ma la trattativa non sarebbe chiusa e nei prossimi giorni sono in calendario nuovi incontri. L'obiettivo, ha assicurato Luigi Di Maio, è fare in modo che al momento giusto, «sia pronta la struttura che consenta alle Regioni di fornire formazione e politiche del lavoro». E una mano per mettere in moto un percorso virtuoso la dovrebbe dare anche il mondo dell'informazione secondo il vicepremier: in tivù ci sono invece troppi «libretti d'istruzione su come aggirare il reddito cittadinanza», ha bacchettato Di Maio rivolto ai media. Sempre per rispondere alle richieste che arrivano dal territorio, nell'ultimo pacchetto di modifiche messo a punto dall'esecutivo sono spuntati anche una serie di interventi per facilitare il turnover.