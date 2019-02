Borsa e spread in tempo reale del 26 febbraio 2019

La Borsa di Milano ha aperto in calo allo 0,31%, dopo la buona performance di lunedì. L'indice Ftse Mib si è attestato a metà mattina su una perdita dello 0,25%. A Piazza Affari bene Fincantieri, che vola dopo i conti: +10,13%. I titoli bancari vanno in ordine sparso: sono in perdita Banco Bpm (-1,1%), Unicredit (-0,96%), Ubi (-0,78%) e Intesa (-0,4%), mentre salgono Mps (+1%) e, all'indomani del cambio al vertice, Creval (+2%). Fuori dai bancari, sotto pressione Exor, che cede lo 0,8%, Cnh (-0,58%) e Tim, che perde lo 0,6%, mentre salgono Astaldi (+1,6%) e Saipem (+1,4%).Tutte le Borse europee hanno cominciato la giornata in rosso e a metà mattina Londra è la peggiore e perde l'1%, Parigi lo 0,5% e Francoforte lo 0,4%. Al centro delle attenzioni degli investitori c'è anche l'incontro el 26 e del 27 febbraio fra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, ad Hanoi. Fra gli appuntamenti economici della giornata, l'intervento al Senato americano del Presidente della Federal Reserve Jerome Powell, alle 16, la diffusione dell'indice americano sulla fiducia dei consumatori e del dato sulle scorte di petrolio settimanali.

LO SPREAD APRE IN RIALZO

C'è nervosismo sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund cha che si assesta a 267 punti punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,77% (il giorno prima aveva chiuso a 266 punti base)

BORSE ASIATICHE IN ROSSO: TOKYO A - 0,37%, SHANGHAI A -0,67%

Borse asiatiche in netto calo, per le prese di profitto dopo il boom del 25 febbraio alimentato dal 'disgelo' fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. Tokyo ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,37% e anche le Piazze cinesi hanno chiuso in terreno negativo: Shenzhen ha perso lo 0,49% e Shanghai lo 0,67%. In rosso pure Hong Kong, che cede lo 0,7%. Seul ha perso lo 0,27%, mentre Mumbai è in calo dello 0,66%. Male anche Sidney, che scende dello 0,87%. Poco ottimisti pure i futures, che vedono aperture in calo sia per i mercati europei sia per Wall Street.