Cosa succede alle finanze del Vaticano dopo la condanna di Pell

La condanna del cardinale australiano George Pell per abusi sessuali - commessi nel 1996 su due ragazzini di 12 e 13 anni all’interno della cattedrale di Melbourne durante una processione - è destinata a segnare la storia della Chiesa cattolica per la posizione di assoluto rilievo del porporato nella Curia. Pell, infatti, ricopre dal 2014 la carica di prefetto della Segreteria per l’Economia, lo strategico dicastero creato da papa Francesco per riorganizzare e riformare le finanze vaticane. Al contempo va pure ricordato come in realtà il cardinale non sia più concretamente al suo posto dal giugno del 2017, da quando cioè il pontefice gli concesse un periodo di congedo per andarsi a difendere dai procedimenti contro di lui avviati in Australia (in sostanza Bergoglio gli chiese di andare a rispondere personalmente delle accuse). Da allora il cardinale non è mai rientrato in Vaticano. Inoltre, Pell ha fatto parte dal 2013 del cosiddetto C9, ovvero l’organismo istituito anch’esso ex novo da Francesco per farsi aiutare da un gruppo scelto di cardinali nella riforma della Curia e nel governo della Chiesa universale. Da questa carica l’ex arcivescovo di Melbourne e Sydney è decaduto lo scorso dicembre, quando la notizia della sua probabile condanna è stata diffusa informalmente dai media australiani.