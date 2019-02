Non è vero che l'Italia con l'euro ha perso 4.300 miliardi

Come si fa, infatti, a valutare esattamente quanto un governo avrebbe guadagnato o perso da una scelta compiuta nel passato non avendo la possibilità di fare la controprova? La tecnica utilizzata dal Cep per ovviare a questo problema si chiama "synthetic control method" e consiste nel paragonare il Paese sotto esame ad altri che hanno una struttura e dimensione economica simile ma che non hanno adottato la decisione il cui impatto si vuole valutare (in questo caso, l'adozione dell'euro). Nel caso dell'Italia, i Paesi presi a pietra di paragone sono il Regno Unito (nella media ponderata pesa per un 63%), l'Australia (31%), Israele (3,8%) e Giappone (2%). Poiché non è stato preso in considerazione un solo Paese per il confronto ma diversi, sostengono i ricercatori, la stima è attendibile. Ma è veramente così? L'economista Alessandro Martinello, che allo studio e alla sua interpretazione ha dedicato un lungo thread su Twitter, sottolinea che «l'Italia, indipendentemente dal gruppo di controllo, è dal 2000 che non cresce neanche a tirarla per le orecchie. Questo è quanto dice questa analisi. Euro, non euro? Dobbiamo assumere che null'altro tranne € succede in Italia e non nel resto del mondo».