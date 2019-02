Le carte della Consob sulle sanzioni al Sole 24 Ore

Respinti con perdita. Secondo l'ufficio sanzioni amministrative della Consob, la cui relazione è stata visionata da Lettera43.it, non è vero, come sostengono i legali del Sole 24 Ore, che l'alterazione dei dati di diffusione del giornale di Confindustria dal 2012 al 2016 era ininfluente rispetto all'andamento sui mercati del titolo azionario. Non è vero, come sostenuto dall'allora amministratrice delegata Donatella Treu, che così facevano tutti. E non è vero, infine, che Roberto Napoletano era un semplice direttore ignaro di quanto combinassero negli uffici per far tornare i conti rispetto agli obiettivi di diffusione, dove tra le altre pratiche scorrette si era diffusa – va segnalata per capire il clima – quella degli acquisti retroattivi: agli intermediari a cui erano affidate le operazioni di co-marketing era chiesto, in pratica, di emettere a posteriori ordini di copie per tornare in linea rispetto agli obiettivi di diffusione. E così il giornale, nella complicatissima congiuntura del 2012-2016, avanzava sfolgorante come quello che più di tutti era stato capace di investire e crescere sulle copie digitali, limitando allo stesso tempo il crollo delle copie cartacee. Peccato che le copie digitali in pochi le avessero attivate e quindi aperte. E che quelle cartacee finissero in buona parte al macero. Per questo motivo, sostiene l'ufficio sanzioni ammnistrative, azienda e manager devono essere sanzionati per manipolazione del mercato.