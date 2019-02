Gli indici di Borsa e spread del 27 febbraio 2019

La Borsa di Milano riparte in positivo (+0,1%) per la seduta del 27 febbraio 2019 in linea con gli altri listini d'Europa. Si allenta la tensione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che chiude in calo a 259 punti base e con il rendimento del decennale italiano al 2,7%. Chiusura in calo per Wall Street con Dow Jones che cede lo 0,13% a 26.057,58 punti, il Nasdaq lo 0,07% a 7.549,30 punti e l'indice S&P500 lo 0,08% a 2.793,82 punti. In giornata si attende la presentazione del piano industriale di Carige. Vola Fincantieri (+15%), dopo i conti e con l'amministratore delegato Giuseppe Bono che si è detto fiducioso dell'esito positivo su Stx. A Piazza Affari positive le banche. In rialzo Banco Bpm (+3,5%), Ubi (+1,9%) e Mediobanca (+1,5%). In terreno positivo anche Ferragamo (+1,5%), Ferrari (+1,3%) e Poste (+1%). Seduta negativa per Stm (-1,5%), trascinata in calo dall'andamento negativo di tutto il comparto europeo. Male anche Tim (-1,2%), alle prese con la partita per il controllo del cda. Tra i titoli legati al petrolio è in calo Tenaris (-1%), piatta Eni (-0,01%) mentre sono in rialzo Snam (+1%) e Saipem (-0,9%).