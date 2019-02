Per salvare Carige adesso servono 630 milioni

Sale il costo per il salvataggio di Carige: l'aumento di capitale incluso nel nuovo piano industriale presentato dai commissari (qui sopra nella foto: da sinistra Pietro Modiano, Raffaele Lener e Fabio Innocenzi) sale a 630 milioni, dai 400 inizialmente previsti e a cui si era opposto il primo azionista Malacalza, innescando di fatto la crisi che ha poi portato al commissariamento di gennaio. Il rafforzamento patrimoniale dovrà concludersi nel 2019 e comprende gli originari 400 milioni di aumento, 120 milioni per l'ulteriore derisking, 65 milioni per ulteriori investimenti nella rivoluzione lean/digitale e 45 milioni per compensare gli effetti negativi dell'assemblea dello scorso 22 dicembre. Ma nel piano c'è anche altro: un taglio di 1050 posti di lavoro e di 100 sportelli. Il tutto con l'obiettivo di portare Carige nelle braccia di un altro istituto di credito o società finanziarie: le offerte vincolanti sono attese ad aprile. Subito dopo, a maggio, si terrà l'assemblea degli azionisti.

PAREGGIO NEL 2020, SUGLI NPE OFFERTA VINCOLANTE DI SGA

«Il nostro compito principale come commissari è ricercare un'aggregazione, un'integrazione che consenta alla banca di restare sul mercato. Il piano industriale è prodromico all'aggregazione» ha spiegato uno dei tre commissari, Raffaele Lener. Per muoversi in quella direzione, il gruppo prevede di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2020 «grazie alla normalizzazione del costo del rischio di credito e al venir meno degli effetti straordinari negativi che hanno appesantito le passate gestioni, nonché della realizzazione di risparmi di costo già contrattualizzati». Prevista inoltre nel piano al 2023 una massiva riduzione dei crediti deteriorati con l'obiettivo di portare il rapporto npe ratio al 6-7% attraverso la cessione di circa 2,1 miliardi di sofferenze. Per 1,9 miliardi c'è già un'offerta vincolante per l'acquisto da parte di Sga, l'ex bad bank del Banco di Napoli adesso specializzata nella gestione dei crediti deteriorati e che fa capo al Tesoro.

IL NODO MALACALZA: I COMMISSARI ESCLUDONO LA BOCCIATURA BIS

Il commissario Pietro Modiano, già presidente dell'istituto, ostenta ottimismo: «Siamo in grado di stare in piedi, non c'è un circolo vizioso inaccettabile. Il punto di pareggio è molto più vicino di quanto dicano i numeri, al netto di tutti gli oneri straordinari che hanno gravato sul 2018 e graveranno sul 2019. Pochi trimestri e saremo in pareggio». Raffaele Lener ha poi escluso che possa ripetersi uno scenario come quello già visto a dicembre, quando Malacalza, con la sua astensione, ha reso impossibile l'approvazione dell'aumento di capitale. Malacalza aveva giustificato la mossa spiegando che non c'era visibilità sul futuro dell'istituto di credito. «L'organo assembleare rimane ed è sovrano, certamente sarà convocata un'assemblea e dovrà decidere se quello che proponiamo ha un senso o no. In quella sede gli azionisti esprimeranno la propria valutazione. Non credo che possa ripetersi un'assemblea (come quella di dicembre, ndr) in cui uno degli azionisti di rilievo possa dirsi non sufficientemente informato» ha spiegato Lener.

QUANTO È COSTATO LO STOP DI DICEMBRE

Intanto arriva il conto di quanto è costato lo stop di dicembre. Il costo diretto è di 45 milioni a causa del bond sottoscritto dallo schema volontario del Fondo interbancario il cui tasso di interesse «è balzato dal 13 al 16% e contemporaneamente il rimborso previsto in aprile l'abbiamo dovuto rinviare all'inizio dell'estate quando ci presenteremo alla realizzazione di questa operazione» di ricapitalizzazione, ha spiegato il commissario Fabio Innocenzi, già amministratore delegato. Innocenzi ha poi parlato di un «costo implicito» legato ai clienti. «Tra il 22 dicembre e il 30 gennaio abbiamo avuto un periodo difficile con i nostri clienti, tra aumento non approvato, commissariamento e intervento governo». Tutto ciò ha creato «enorme tensione» e «il costo implicito è che siamo stati costretti ad alzare il livello di attenzione», ha spiegato.