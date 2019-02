Perché la monetizzazione della spesa pubblica è dannosa

Ma non tutti i fan della Mmt sono integralisti, alcuni si presentano più saggi e sostengono che i governi possano e anzi dovrebbero aumentare la spesa, ma solo fino al punto in cui l'inflazione inizia a diventare problematica. Le politiche keynesiane sono temporanee misure anticicliche, ma ai sostenitori della Mmt questo non basta. Loro vorrebbero rendere permanente e più ampio lo stimolo. Sono abbagliati dalla mancanza di ricadute inflazioniste dopo le stagioni del Quantitative easing da parte delle principali banche centrali. Ma mentre una banca centrale indipendente dalla politica a un certo punto interrompe l’erogazione (e non è nemmeno detto che lo faccia “abbastanza” presto), assegnare questo potere alla politica, che a sua volta dipende dal consenso, porta inevitabilmente a un ciclo inflazionistico. Non si tratta di avere semplicemente paura degli eccessi, ma di avere un po’ di amore per i limiti. Questione di semplice buon senso.

I DANNI E LE DELUSIONI DELLE POLITICHE MODERATE

Le politiche moderate hanno generato alcune delusioni: hanno assecondato guerre ingiuste (spacciando deliberatamente prove false di proliferazione di armi di distruzione di massa per avere la giustificazione politica), hanno lasciato che le disuguaglianze continuassero ad allargarsi (è una sorta di dinamica naturale, ma è stata poco “governata”) lasciando che una quota crescente dei profitti della crescita andassero ai detentori di capitale, mentre quella crescita si alimentava anche da continui tagli di spesa a danno dei lavoratori. Infine, ed è forse l’errore più imperdonabile e deprecato, la percezione di continuo interscambio tra massime cariche del mondo degli affari e del mondo della politica ha generato la percezione di una élite opprimente. Ma la delusione per i protagonisti di quella stagione ha portato anche al rifiuto della parte migliore delle loro politiche, come la crescita generata dall’apertura al libero scambio, e dalla collaborazione fra settore pubblico e settore privato. E spinto in direzione opposta alla logica: chiedere stimoli monetari perpetui e più estesi può sembrare all’apparenza una formula di aiuto al popolo, ma la realtà di questi anni ha reso evidente che è esattamente l’opposto: ogni forma di Quantitative easing e di agevolazione monetaria è servita a far rivalutare gli asset finanziari, le azioni in Borsa, le obbligazioni, i titoli di Stato, nulla è giunto sul fronte del lavoro, dei salari o della suddivisione dei proventi: se i profitti vanno tutti a beneficio dei patrimoni le disuguaglianze si allargano, non si riducono.

IL MONITO DI NAPOLEONE È RIMASTO INASCOLTATO

I francesi non vanno di gran moda, ma questo signore è nato in territorio italiano: «Se un sultano fa tagliare teste a capriccio rischia di perdere la propria. L'eccesso si sposta sempre da una parte all'altra». Quel signore si chiamava Napoleone Bonaparte e due secoli dopo sembra spedirci un monito, che al momento sembra totalmente inascoltato.