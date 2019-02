Alitalia ha chiesto altri sei mesi di cassa integrazione straordinaria

SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO LUNEDÌ 25 MARZO

Intanto i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno proclamato unitariamente per «lunedì 25 marzo quattro ore di sciopero nazionale nel trasporto aereo». I motivi? «La situazione del settore, strategico per il Paese, è estremamente grave. Alla base dello sciopero c'è la situazione Alitalia, il cui esito non è affatto scontato, con circa oltre mille addetti ancora in Cigs e la mancanza di un riscontro su alcune criticità gestionali e altre legate al costo del lavoro».