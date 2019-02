Il reddito di cittadinanza è pignorabile?

Cosa dice la legge che istituisce il reddito di cittadinanza sulla sua pignorabilità?

Qui sta l'aspetto più curioso della novella legislativa: il decreto legge nulla dice sulla disciplina di pignorabilità del reddito di cittadinanza. Dato il silenzio normativo, il legislatore ha, evidentemente, preferito delegare tutto alla magistratura.

Quindi è pignorabile?

A una prima analisi, non essendoci ancora, ovviamente, ordinanze e sentenza della magistratura, il reddito di cittadinanza parrebbe pignorabile in quanto non sarebbe inquadrabile quale misura assistenziale a sostegno dei poveri ma come misura di politica attiva del lavoro, come testimoniato anche dagli sgravi contributivi disposti in favore della azienda che assumono un beneficiario del reddito.

Forse si estenderà per analogia ciò che si prevede per misure simili: Rei, assegno sociale, pensione sociale, Naspi...

Il Rei, reddito di inclusione, è una misura espressamente a sostegno dei poveri e, pertanto, impignorabile, così come l'assegno sociale che, essendo destinato a chi non può lavorare, ha esclusivamente lo scopo di contrastare la povertà. Anche la pensione di cittadinanza non è pignorabile, essendo anch'essa una misura volta a contrastare la povertà. La Naspi, quella che nel linguaggio comune viene chiamata "disoccupazione", è una misura in favore di chi perde involontariamente il proprio lavoro, ossia chi subisce un licenziamento o si dimette per giusta causa cioè per mancato pagamento delle retribuzioni, per mobbing, per molestie, entro l'anno di vita del figlio, e così via. È possibile pignorarla ma non oltre l'importo di 672 euro circa, considerato dalla magistratura il minimo vitale e sempre nella misura di un quinto dell'eccedenza. Per esempio, se un soggetto percepisce 900 euro è pignorabile il quinto della differenza fra 900 e 672, cioè circa 46 euro.