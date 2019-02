L'Ue ha bocciato l'Italia su manovra e reddito di cittadinanza

Per la Commissione Ue l'Italia ha ancora squilibri economici «eccessivi». In particolare, «il debito alto e la protratta scarsa produttività implicano rischi con rilevanza transnazionale, in un contesto di alto livello di Npl e di disoccupazione. Il debito non scenderà nei prossimi anni, visto che la debole prospettiva macro e gli attuali piani di bilancio del governo, anche se meno espansivi di prima, implicano un deterioramento dell'avanzo primario», si legge nel Country report sull'Italia.

«LA MANOVRA NON INCLUDE MISURE PER AUMENTARE IL POTENZIALE DI CRESCITA»

«La manovra 2019», prosegue il rapporto, «include misure che rovesciano elementi di importanti riforme fatte in precedenza, in particolare sulle pensioni, e non include misure efficaci per aumentare il potenziale di crescita». «Nonostante alcuni progressi nel riparare i bilanci delle banche», è il parere di Bruxelles, riforme sul diritto fallimentare e politiche attive del mercato del lavoro, lo slancio delle riforme è ampiamente in stallo nel 2018».

«REDDITO DI CITTADINAN,ZA, VALUTARE IMPATTO SUI CONTI»

Molti dubbi anche sul sul reddito di cittadinanza, per il quale «bisogna guardare all'impatto sui conti». Il costo «sembra molto alto, 0,45% del Pil, che per l'Italia è molto, e bisogna quindi capire se è sostenibile. Un altro impatto da monitorare è sull'occupazione», visto che «le politiche del lavoro restano deboli in Italia». «Monitoriamo cosa succede e come viene introdotto», ha spiegato la la commissaria al lavoro Marianne Thyssen, e se sostituirà interamente il reddito di inclusione «ha implicazioni sull'uso del fondo sociale» e quindi «andrà ridiscusso».