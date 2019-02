La Borsa italiana del 28 febbraio 2019 in tempo reale

9.18 - SAIPEM BRILLA (+3%), MORGAN STANLEY APPREZZA I CONTI

Avvio brillante per Saipem in Piazza Affari dopo i conti 2018 giudicati migliori delle stime dagli analisti di Morgan Stanley, che apprezzano anche le previsioni per il 2019, migliori delle attese del mercato. In apertura il titolo ha guadagnato il 3,2% a 4,49 euro. In particolare gli analisti hanno valutato positivamente il calo dell'indebitamento netto «del 9% superiore al consenso» e le «notizie positive» sul fronte del contenzioso con South Stream (100% Gazprom), su cui entrambe le parti prevedono di trovare un accordo amichevole entro la fine del mese di marzo. Il contenzioso dura dal luglio del 2015, dopo la disdetta unilaterale dell'accordo per la costruzione della prima linea offshore del gasdotto Turkish Stream da parte russa.