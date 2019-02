Come funziona l'ecotassa 2019 per le auto

3. LE CRITICHE: SI RISCHIANO 100 MILA IMMATRICOLAZIONI IN MENO

In un 2019 che ha visto contrarsi il mercato dell'auto, il timore dei produttori, come spiegato da Michele Crisci, presidente dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere, è che in Italia «la situazione non possa migliorare visto l'aggravio di una ecotassa, impropria e penalizzante, che si riverserà sull'acquisto di alcuni modelli». Unrae, in una nota congiunta con le associazioni di categoria Federauto e Anfia, sottolinea che «le case costruttrici e i rivenditori non conoscono ancora le modalità operative per attuare la misura».