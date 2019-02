Perché Salvini non può rinunciare a Bono in Fincantieri

Giuseppe Bono, 75 anni, veleggia spedito verso la riconferma alla guida di Fincantieri, di cui è amministratore delegato dal 2002. In visita a Monfalcone il ministro degli Interni Matteo Salvini ha confermato l'appoggio al manager: «Squadra che vince non si cambia. Fincantieri è una delle aziende che assume di più e che esporta di più. Il governo del cambiamento, riconosce chi sa fare bene il suo lavoro e va avanti». Meno scontato è invece l'appoggio dei Cinque Stelle che, pur riconoscendo al manager ottime capacità, nei giorni scorsi hanno esplorato la possibilità di affiancargli un presidente con alcune deleghe adesso in capo a Bono. Una sorte di riequilibrio che il manager non vede di buon occhio. Bono, tra l'altro, ha anche l'appoggio di Cassa depositi e prestiti, che è l'ente che controlla il gruppo quotato in Borsa. Il 27 febbraio l'amministratore delegato Fabrizio Palermo ha pronunciato parole inequivocabili: «Fincantieri è una realtà importante del Paese su cui ho avuto l'onore di lavorare contribuendo con Giuseppe Bono a trasformare in gruppo internazionale» e in vista del rinnovo dei vertici l'obiettivo della Cdp «è sempre di garantire lo sviluppo e il giusto percorso di crescita dell'azienda che ricordo essere anche una importante realtà internazionale ma anche una importante realtà che dà lavoro a tante persone in Italia».

LEGGI ANCHE: Cosa c'è dietro lo sgarbo all'Italia della Francia su Stx

I CINQUE STELLE FRENANO: DIFFICILMENTE BLOCCHERANNO IL MANAGER

Le parole di Palermo hanno messo le ali al titolo in Borsa che il 27 febbraio ha spiccato il volo, chiusura a più 15%, mentre nella mattinata del 28 veleggia sulla parità, anche per effetto delle prese di profitto. Eppure la partita non è ancora completamente chiusa. Il 26 febbraio Luigi Di Maio aveva risposto gelidamente a chi dava la partita come chiusa: «Fincantieri rappresenta una realtà di assoluto rilievo per il panorama industriale nazionale ed il governo è pienamente consapevole del suo ruolo strategico. In vista della futura scadenza della governance aziendale, nessuna decisione è stata assunta. Ricostruzioni e dietrologie giornalistiche sono prive di qualsiasi fondamento». Ma difficilmente la ritrosia di Di Maio può tradursi in un cambio di marcia. Essenzialmente per due motivi: Bono è l'uomo del dossier Stx, di importanza fondamentale in un momento di forti tensioni con la Francia. E poi perché i cantieri del gruppo navalmeccanico in Italia si trovano in Regioni nevralgiche per la Lega: il Veneto di Luca Zaia, la Liguria di Giovanni Toti (e del viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi), il Friuli Venezia Giulia di Massimiliano Fedriga. Bono è l'uomo che, dopo la crisi degli anni passati, ha riempito i cantieri di navi, e rilanciato quindi l'occupazione. Impensabile dargli il benservito.