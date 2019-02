Perché Mauro Nori è stato scelto vicepresidente dell'Inps

LA FIDUCIA DI MATTARELLA E LE DELEGHE CHIAVE

Con il reddito di cittadinanza vicino alla partenza e gli uffici di via Ciro il Grande già assaliti dai lavoratori che vogliono uscire in anticipo con Quota 100, la governance dell'istituto era diventato un grosso problema per il governo. A maggior ragione quando aveva scelto di fare un passo indietro Francesco Verbano, dirigente di primo piano del ministero del Lavoro suggerito all'esecutivo dall'economista e consulente della Lega, Alberto Brambilla. Nori, oggi alla Corte dei Conti, gode della stima della Lega, di esponenti di primo piano del Movimento Cinquestelle come il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, del numero uno del Mef, Giovanni Tria, del quale è uno dei consiglieri, dei sindacati e, soprattutto della Presidenza della Repubblica. Tutti mondi preoccupati che Tridico, il padre del reddito di cittadinanza, non abbia sufficiente esperienza amministrativa per gestire il più grande ente previdenziale d'Europa.