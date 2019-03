Giù le immatricolazioni di auto a febbraio, Fca peggio degli altri

Sono ancora in calo le vendite di auto in Italia. A febbraio sono state immatricolate 177.825 vetture con una flessione del 2,42% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi due mesi dell'anno - secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - le immatricolazioni sono 343.010, il 4,87% in meno dello stesso periodo del 2018. Il gruppo Fca ha immatricolato a febbraio 44.189 auto, l'8% in meno dello stesso mese del 2018. La quota è in calo dal 26,36 al 24,85%. Nei primi due mesi dell'anno Fca ha venduto 83.995 vetture, con una flessione del 14,98% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. La quota è pari al 24,49% a fronte del 27,4%.

FCA: COLPA ANCHE DELL'ECOTASSA

«A influire parzialmente sulle vendite è stata anche l'incertezza generata dall'imminente introduzione della cosiddetta "ecotassa bonus/malus", in vigore da oggi» afferma Fca, in una nota, nella quale spiega che il gruppo ha registrato un forte incremento nelle vendite ai clienti privati (+45% rispetto all'anno scorso). Jeep è leader dei suv, con il 13,6%, di quota nel segmento, pari al 5,3% del mercato totale, con oltre 9.400 registrazioni (+37,6%). In crescita tutta la gamma: Renegade (+10%), Compass (+49%, leader di segmento), Cherokee (+334%), Grand Cherokee (+159%) e Wrangler (+600%).

ANFIA: MESE ALL'INSEGNA DELL'INCERTEZZA

«È un mese all'insegna dell'incertezza e dell'attesa per via dell'annunciato bonus-malus che entra in vigore oggi. L'effetto attesa ha prodotto, dal mese di dicembre, un rallentamento della crescita delle vetture a basse emissioni auto elettriche, ibride plug-in ed extended-range, interessate dal bonus, a febbraio in crescita dello 0,2% (dopo un dicembre a +27% e un gennaio a +4%), contro i rialzi mensili a doppia e tripla cifra registrati nel 2018» ha commentato Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia.