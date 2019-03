Borsa italiana in tempo reale e spread dell'1 marzo 2019

Apertura in crescita per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,67% a 20.798 punti. Era stata positiva anche la chiusura di giornata del 28 febbraio, a +0,78%: dato che era valso la maglia rosa in Europa, grazie soprattutto al rialzo delle banche. Risalita la fiducia negli investitori che guardano con ottimismo al dialogo tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale e alla crescita dell'economia statunitense.

APERTURA POSITIVA PER LE BORSE EUROPEE

Bene anche le principali Borse europee. Francoforte ha registrato un +0,6% a 11.584 punti, Parigi un guadagno dello 0,51% a 5.267 punti. Dopo i primi scambi, Londra è salita dello 0,42% a 7.100 punti.

SPREAD IN LIEVE CALO A 254 PUNTI

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto in lieve calo a 254 punti base dai 256 della chiusura di giovedì. Rendimento del decennale del Tesoro al 2,72%.

PIAZZE ASIATICHE IN CRESCITA GRAZIE AL DIALOGO USA-CINA

I dati sull'economia americana, che sono sopra le aspettative, e l'ottimismo sulle trattative sui dazi tra Cina e Usa, con la speranza di una svolta, hanno spinto le Borse asiatiche, malgrado i deludenti risultati del summit tra Stati Uniti e Corea del Nord. Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,02%, in linea con le Borse cinesi: Shanghai ha guadagnato l'1,8% e Shenzhen l'1,2%. In risalita anche Hong Kong (+0,5%). In discesa invece Seul (1,7%), bene Sydney (+0,34%).