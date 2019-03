Perché serve una certificazione dell’etica del manager bancario

Con questi accordi, almeno sulla carta, il risparmiatore risulterebbe blindato con consulenti super preparati e revisionati annualmente che si occuperanno di lui. Ma in tutta questa perfezione dove nulla è lasciato al caso, c’è qualcosa che stride: la posizione dei manager e in modo particolare di quelli che operano in rete con posizioni commerciali (il classico direttore di filiale e i suoi superiori, per intenderci). Sono loro che dovrebbero ispirare la rete verso il rispetto dei principi e dei comportamenti sanciti dalle direttive e, di conseguenza, orientarla verso condotte efficienti, trasparenti, ma soprattutto etiche e rispettose dei profili dei clienti. In questo contesto, chi “revisiona” le loro professionalità? Chi si occupa di verificare che questi comportamenti si concretizzino e non rimangano solo buoni propositi piegati alle logiche dei budget e delle pressioni del top management?

UN NUOVO TIPO DI LUNGUAGGIO (E DI COMPORTAMENTO)

A tal proposito, ci si chiede come possa essere credibile ed efficiente un accordo che vede gli stessi manager, che con i loro atteggiamenti lo hanno ispirato, agire con un modus comportamentale mai sperimentato prima che prevede di attivare anche azioni di mentoring sull’intera rete commerciale. L’Accordo sulle pressioni commerciali, così come i principi sottolineati nella direttiva Mifid, parlano inequivocabilmente di competenze particolari. Tra il conoscerle e saperle scaricare a terra scorre una netta linea di demarcazione. E se si pensasse di proporre una sorta di “certificazione dell’etica del manager” con l’avvio di uno specifico percorso di analisi dei comportamenti e superamento di un esame finale? Potrebbe non essere garanzia di risultato certo, ma potrebbe indirizzare i manager verso un nuovo tipo di linguaggio e comportamento che risulterebbe in linea con le richieste dei regolatori.