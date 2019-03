Nel 2018 il Pil dell'Italia è cresciuto meno di quanto previsto

Il Pil dell'Italia nel 2018 è cresciuto dello 0,9%, in netto rallentamento rispetto al +1,6% del 2017. Lo ha comunicato il primo marzo l'Istat che, in base ai dati raccolti, ha rivisto al ribasso la stima preliminare di un aumento del Prodotto interno lordo pari all'1%. Il nuovo dato si inserisce nel quadro economico di un Paese entrato in recessione ed è inferiore alle previsioni diffuse a fine dicembre dal governo a guida M5s e Lega, che indicavano per il 2018 una crescita dell'economia dell'1%.